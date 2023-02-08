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НОВОСТИ

На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение

12:05 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в среду в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям.

Очаг находился в районе Гёксун, на глубине 9 км. Ожидается, что провинцию Кахраманмараш в среду посетит президент Тайип Эрдоган.

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