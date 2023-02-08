На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в среду в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям.

Очаг находился в районе Гёксун, на глубине 9 км. Ожидается, что провинцию Кахраманмараш в среду посетит президент Тайип Эрдоган.