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Рогов допустил, что американские бомбы GLSDB с дальностью 150 км уже есть у Киева

12:20 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские бомбы GLSDB с дальностью 150 км уже есть у Киева и скоро появятся на линии боевого соприкосновения. Поэтому ее нужно отодвинуть, заявил в среду председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Американцы будут вооружать режим Зеленского именно этими бомбами, я думаю, в ближайшем будущем, к сожалению, мы их увидим на линии боевого соприкосновения, — сказал он в эфире радиостанции „Комсомольская правда“. — Я допускаю, что они на самом деле уже есть и будут легализованы для ударов».

Рогов подчеркнул, что из-за дальности бомбы под угрозой находится очень большое количество городов, чтобы их обезопасить, нужно отодвинуть линию соприкосновения на соответствующее расстояние. «Чтобы эти риски минимизировать, однозначно нам надо отодвигать линию фронта наиболее жесткими действиями», — отметил он.

«Очень надеюсь, что такая возможность в ближайшем будущем появится с учетом того, как точно в последнее время начали бить наши артиллеристы, наши РСЗО, появление тех же „Торнадо-С“ на линии боевого соприкосновения в Запорожской области дает сразу свои результаты», — добавил Рогов.

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