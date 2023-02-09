В Новосибирске при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме разрушено 15 квартир
09:05 09.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пятнадцать квартир разрушены в результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске, где погибли два человека. Об этом ТАСС в четверг сообщили в экстренных службах.
«В результате взрыва газа в одной из квартир произошло обрушение межэтажных перекрытий с первого по пятый этажи и пожар с пятого по третий этажи, разрушены 15 квартир», — сказал собеседник агентства. Сообщается о двух погибших.
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