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В Австралии демонтируют все китайские камеры наблюдения в госучреждениях

10:00 09.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Австралии распорядилось провести проверку всех камер наружного и внутреннего наблюдения, установленных в государственных учреждениях, и срочно демонтировать устройства, «связанные с властями КНР». Об этом сообщил в четверг глава ведомства Ричард Марлз, выступая в парламенте.

«Мы проводим проверку всех устройств наблюдения и использованных в них технологий, все камеры, связанные с этим [с китайским правительством], будут демонтированы. Очевидно, проблема существовала давно, но сейчас на ней сконцентрировано внимание, и мы собираемся ее решить», — указал Марлз.

Как передавали местные СМИ, в зданиях ряда государственных учреждений страны установлены не менее 913 камер наблюдения, домофонов и систем видеозаписи, разработанных китайскими компаниями Hangzhou Hikvision Digital Technology («Хангжу хайквижн диджитал текнолоджи») и Dahua Technology («Дахуа текнолоджи»). Эти предприятия, по мнению США, представляют собой угрозу американской национальной безопасности.

Властям удалось выяснить, что китайские системы видеонаблюдения установлены в 13 министерствах, в том числе в МИД и Минобороны, в аппаратах генерального прокурора и главного государственного казначея.

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