В Австралии демонтируют все китайские камеры наблюдения в госучреждениях
10:00 09.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство обороны Австралии распорядилось провести проверку всех камер наружного и внутреннего наблюдения, установленных в государственных учреждениях, и срочно демонтировать устройства, «связанные с властями КНР». Об этом сообщил в четверг глава ведомства Ричард Марлз, выступая в парламенте.
«Мы проводим проверку всех устройств наблюдения и использованных в них технологий, все камеры, связанные с этим [с китайским правительством], будут демонтированы. Очевидно, проблема существовала давно, но сейчас на ней сконцентрировано внимание, и мы собираемся ее решить», — указал Марлз.
Как передавали местные СМИ, в зданиях ряда государственных учреждений страны установлены не менее 913 камер наблюдения, домофонов и систем видеозаписи, разработанных китайскими компаниями Hangzhou Hikvision Digital Technology («Хангжу хайквижн диджитал текнолоджи») и Dahua Technology («Дахуа текнолоджи»). Эти предприятия, по мнению США, представляют собой угрозу американской национальной безопасности.
Властям удалось выяснить, что китайские системы видеонаблюдения установлены в 13 министерствах, в том числе в МИД и Минобороны, в аппаратах генерального прокурора и главного государственного казначея.
НОВОСТИ
- 11:20 09.02.2023
- Отношения между Москвой и Лондоном близки к нулю — посол РФ
- 11:15 09.02.2023
- Исследование СберПраво и Rambler&Co: около 40% россиян пользовались юридическими услугами в 2022 году
- 11:05 09.02.2023
- Россия выполнила 100 успешных космических пусков подряд — Роскосмос
- 11:00 09.02.2023
- Проничева сменила Трегулову на посту гендиректора Третьяковской галереи
- 10:32 09.02.2023
- США может не хватить противоракет для отражения атаки КНДР с использованием МБР — Politico
- 10:22 09.02.2023
- Сбербанк заработал за январь 110 миллиардов рублей и порадовал аналитиков
- 10:20 09.02.2023
- Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен — Пригожин
- 10:05 09.02.2023
- Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона
- 09:32 09.02.2023
- Данные Херша о подрыве «Северных потоков» должны повлечь выплаты компенсаций — Володин
- 09:20 09.02.2023
- ФСБ предотвратила теракт на железнодорожной станции в Ставропольском крае
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать