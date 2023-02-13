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НОВОСТИ

Россия в 2022 году нарастила экспорт угля в Индию почти в 2,5 раза, в Китай — на 11,2%

14:12 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия по итогам 2022 года увеличила экспорт угля в Индию почти в 2,5 раза, до 16,7 млн тонн. При этом поставки в Китай выросли на 11,2% и составили 59,52 млн тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика».

«Одними из основных внешнеэкономических партнеров России остаются Китай и Индия. Оба государства продолжают наращивать импорт российского угля. За прошлый год наша страна экспортировала в Китай 59,52 млн тонн угля (+11,2% к 2021 году), в Индию — 16,7 млн тонн (+147,8% к 2021 году)», — уточнил вице-премьер.

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