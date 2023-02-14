«Паспорт болельщика» станет обязательным с 3 марта

11:37

На матчи Российской Премьер-лиги с 3 марта можно будет попасть только при наличии электронной карты болельщика – Fan ID. Также этот документ будет необходим для посещения финальной игры Кубка России.

Порядок посещения матчей чемпионата России по футболу регламентирован постановлением правительства №1694-р, вышедшим в июне 2022 года. Согласно документу, посещать футбольные матчи РПЛ могут болельщики с Fan ID, однако в 2022 году система прохода действовала с некоторыми оговорками. С 3 марта исключений уже не будет. Карту выпускают в электронном виде, она будет доступна в личном кабинете гражданина на портале госуслуг в разделе «Карта болельщика». Без нее купить билеты на матчи Российской футбольной Премьер-лиги не выйдет. После покупки билета и назначения владельца формируется специальный QR-код. Его нужно будет предъявить для прохода на стадион. Попасть на игру по чужому коду не получится.

Оформить карту болельщика необходимо предварительно перед матчем, на каждого посетителя игры, в том числе на детей до 14 лет. Ранее нужно было сначала подать заявление на портале государственных услуг, а потом подтвердить личность в одном из семи флагманских многофункциональных центров (МФЦ) «Мои документы» или Дворце госуслуг на ВДНХ. Сейчас подтвердить личность болельщик может в любом МФЦ.

Для того, чтобы оформить карту онлайн, нужно зайти на портал госуслуг, выбрать соответствующую услугу, подтвердить персональные и контактные данные, загрузить портретное фото. После этого пользователю придет уведомление о возможности посещения офиса «Мои документы» для подтверждения личности. Взрослому болельщику потребуется паспорт, ребенку – свидетельство о рождении. Проверка данных обычно занимает всего две-три минуты и после верификации карта будет видна на портале госуслуг в личном кабинете.

Также карту болельщика можно оформить в центрах «Мои документы» – там гражданина сфотографируют и внесут в систему все необходимые данные. Ребенку младше 14 лет оформить Fan ID могут родители или другие законные представители, которым потребуется оригинал свидетельства о рождении и нужно будет прийти в МФЦ с юным болельщиком, чтобы сделать фото. После оформления карта болельщика будет доступна в личном кабинете на портале госуслуг в течение двух-трех минут.

Для оформления Fan ID у болельщиков есть еще две недели, стадионы же уже готовы к работе с электронными картами.