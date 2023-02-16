Экс-начальник карельской ИК-9 и его бывший заместитель получили по 7 лет колонии
11:20 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Петрозаводский городской суд признал бывшего начальника исправительной колонии № 9 (ИК-9) в Петрозаводске Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева виновными в превышении должностных полномочий по уголовному делу об избиении заключенного и приговорил к 7 годам колонии общего режима каждого, передает в четверг корр. ТАСС из зала суда.
«Савельева <…> признать виновным <…> и назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Ковалева признать виновным <…> и назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сказал судья.
НОВОСТИ
- 11:32 16.02.2023
- Житель ЛНР приговорен к 19 годам тюрьмы за шпионаж
- 11:05 16.02.2023
- Украина использует больше снарядов, чем может получить от Запада — Bloomberg
- 11:00 16.02.2023
- Армения направила в Азербайджан проект мирного соглашения — Пашинян
- 10:32 16.02.2023
- ВСУ прямыми попаданиями из РСЗО HIMARS уничтожили лицей в Енакиеве в ДНР
- 10:20 16.02.2023
- Два украинских беспилотника сбиты над морем в Севастополе — Развожаев
- 10:05 16.02.2023
- Серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву городе Запорожье — Рогов
- 10:00 16.02.2023
- Сенаторы предлагают компенсировать бизнесу до 80% стоимости российского ПО
- 09:32 16.02.2023
- Литва уведомила Белоруссию о прекращении взаимодействия по пограничному движению
- 09:20 16.02.2023
- Заявление Минобороны ФРГ по танкам говорит о провале западной поддержки ВСУ - Bloomberg
- 09:05 16.02.2023
- Блинкен дал понять, что США активно не подталкивают Киев к попытке занять Крым — Politico
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать