Экс-начальник карельской ИК-9 и его бывший заместитель получили по 7 лет колонии

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Петрозаводский городской суд признал бывшего начальника исправительной колонии № 9 (ИК-9) в Петрозаводске Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева виновными в превышении должностных полномочий по уголовному делу об избиении заключенного и приговорил к 7 годам колонии общего режима каждого, передает в четверг корр. ТАСС из зала суда.

«Савельева <…> признать виновным <…> и назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Ковалева признать виновным <…> и назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сказал судья.