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Житель ЛНР приговорен к 19 годам тюрьмы за шпионаж

11:32 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил к 19 годам тюрьмы жителя ЛНР за шпионаж, по его наводке Вооруженные силы Украины обстреляли один из промышленных объектов региона. Об этом ТАСС в четверг сообщили в органах безопасности республики.

По словам собеседника агентства, органы безопасности задержали гражданина Украины — жителя республики, который собрал и передал военные сведения «в интересах иностранного государства». «На основании предоставленных им данных украинскими вооруженными формированиями совершен обстрел одного из промышленных объектов ЛНР, в результате которого нанесен значительный ущерб, в том числе гражданскому населению республики», — сказал он.

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