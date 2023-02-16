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НОВОСТИ

Военачальник США считает, что Украине будет невероятно сложно вытеснить силы РФ

12:05 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина вряд ли сможет в текущем году вытеснить российские силы из всех контролируемых ими районов. Такое мнение выразил в опубликованном в четверг интервью газете «Файнэншл таймс» председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

«В нынешнем году Украине будет очень, очень трудно вытеснить россиян со всей оккупированной Россией украинской территории. Нельзя говорить, что этого не произойдет. Но это невероятно сложно. И, по сути, для этого должен произойти развал российской армии», — считает он.

При этом американский военачальник полагает, что ситуация будет урегулирована за столом переговоров, поскольку «ни одна из сторон, скорее всего, не достигнет своих военных целей».

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