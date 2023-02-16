Оксана Домнина: У Романа Костомарова были минимальные шансы на выживание

12:06

Состояние олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду, фигуриста Романа Костомарова улучшилось, он может дышать самостоятельно. По словам его жены, тоже фигуристки Оксаны Домниной, медики сразу информировали родственников обо всех возможных вариантах течения болезни и все решения о лечении принимали совместно с самим Романом и его близкими.

«О последствиях, которые могут быть, мы все знали и понимали с самого начала, - рассказала Домнина изданию "Аргументы и факты". - Когда Роман заболел, был собран консилиум самых лучших врачей. У мужа было очень тяжелое, сложное состояние, все показатели зашкаливали, это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают. А муж заново родился, и то, что он сейчас с нами - это огромное чудо и заслуга врачей, и огромное счастье, и это самое важное для нас». Как считает Оксана Домнина медики делают максимум, чтобы Роман Костомаров пошел на поправку.

По данным директора городского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» департамента здравоохранения Москвы Дениса Проценко, организм спортсмена в последние двое суток начал восстанавливаться. «У него начинает восстанавливаться работа функции почек. Хотя была тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией - отсутствием мочевыводящей функции почек. Были проблемы с легкими, с работой сердца. При такой тяжелой инфекции фактически нет органов, которые бы не были вовлечены в этот процесс. И нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно. Последние несколько суток Роман дышит самостоятельно, но мы осознаем, что ситуация может меняться», - отметил Проценко.

Нужно напомнить, что известный спортсмен в январе был госпитализирован с пневмонией в тяжелом состоянии. В феврале СМИ сообщали, что после развития сепсиса, врачам пришлось ампутировать обе стопы пациента, чтобы спасти Костомарову жизнь.