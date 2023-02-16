В Москве выявили 3 782 случая заражения коронавирусом за сутки

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 3 782 против 3 862 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 390 893 случая инфицирования.

Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 11 против 10 днем ранее — до 48 068. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 2 987 — до 3 187 631.