Дума призвала Совбез ООН расследовать подрыв «Северных потоков» и наказать виновных
13:20 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума призвала Совет Безопасности ООН расследовать подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» на дне Балтийского моря и наказать заказчиков и исполнителей. Соответствующее постановление депутаты приняли на пленарном заседании в четверг.
Документ разработал думский комитет по международным делам по поручению спикера палаты Вячеслава Володина. «Депутаты Госдумы обращаются к Совету Безопасности ООН с предложением инициировать расследование данного акта международного терроризма, дать правовую оценку этой чудовищной диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии», — сказано в постановлении.
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