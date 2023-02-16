Дума призвала Совбез ООН расследовать подрыв «Северных потоков» и наказать виновных

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума призвала Совет Безопасности ООН расследовать подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» на дне Балтийского моря и наказать заказчиков и исполнителей. Соответствующее постановление депутаты приняли на пленарном заседании в четверг.

Документ разработал думский комитет по международным делам по поручению спикера палаты Вячеслава Володина. «Депутаты Госдумы обращаются к Совету Безопасности ООН с предложением инициировать расследование данного акта международного терроризма, дать правовую оценку этой чудовищной диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии», — сказано в постановлении.