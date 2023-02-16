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Квазигражданские космические объекты США на Украине могут стать законной целью РФ — МИД

15:00 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданская космическая инфраструктура в космосе, используемая США и их союзниками в ходе конфликта на Украине, может стать законной целью для ответного удара. Об этом заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов в четверг на круглом столе в Совете Федерации по вопросам милитаризации космоса.

«На профильных международных площадках также отдельно привлекаем внимание к чрезвычайно опасной и выходящий за рамки безобидного использования космических технологий тенденции, отчетливо проявившейся в ходе событий на Украине. Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой инфраструктуры, в военных целях», — отметил он.

«Указываем, что подобная деятельность по сути представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах. Обозначаем, что такая квазигражданская космическая инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», — подчеркнул Воронцов.

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