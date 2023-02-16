Квазигражданские космические объекты США на Украине могут стать законной целью РФ — МИД
15:00 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гражданская космическая инфраструктура в космосе, используемая США и их союзниками в ходе конфликта на Украине, может стать законной целью для ответного удара. Об этом заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов в четверг на круглом столе в Совете Федерации по вопросам милитаризации космоса.
«На профильных международных площадках также отдельно привлекаем внимание к чрезвычайно опасной и выходящий за рамки безобидного использования космических технологий тенденции, отчетливо проявившейся в ходе событий на Украине. Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой инфраструктуры, в военных целях», — отметил он.
«Указываем, что подобная деятельность по сути представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах. Обозначаем, что такая квазигражданская космическая инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», — подчеркнул Воронцов.
НОВОСТИ
- 16:12 16.02.2023
- Молдавские пограничники нашли фрагменты упавшей ракеты на севере республики
- 16:00 16.02.2023
- Лукашенко считает лучшим для Европы вариантом объединение с Россией
- 15:40 16.02.2023
- Сбер тестирует свою версию ChatGPT
- 15:32 16.02.2023
- Госдума прекратила действие Устава и договоров Совета Европы в отношении России
- 15:12 16.02.2023
- ВС РФ поразили командные пункты трех бригад ВСУ в ДНР
- 14:32 16.02.2023
- Неверно было бы говорить, что Швеция выполнила условия меморандума с Турцией — Чавушоглу
- 14:12 16.02.2023
- Лукашенко заявил, что Украина сама спровоцировала Россию на проведение СВО
- 14:00 16.02.2023
- В конце работы над «Минском-2» у Москвы был пессимизм из-за поведения Киева — Песков
- 13:32 16.02.2023
- В Москве выявили 3 782 случая заражения коронавирусом за сутки
- 13:20 16.02.2023
- Дума призвала Совбез ООН расследовать подрыв «Северных потоков» и наказать виновных
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать