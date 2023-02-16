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НОВОСТИ

Госдума прекратила действие Устава и договоров Совета Европы в отношении России

15:32 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании в четверг единогласно приняла закон о прекращении действия в отношении России Устава Совета Европы (СЕ), а также 20 международных договоров с организацией.

Инициатива была внесена в Думу в январе президентом России Владимиром Путиным. Как указано в документе, РФ выходит из договоров и отказывается от Устава СЕ в связи с прекращением членства в этой организации.

Всего денонсируют 21 документ, среди них — европейские конвенции о пресечении терроризма, о защите прав человека, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия и т. д.

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