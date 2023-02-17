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На входе в Курский вокзал в Москве задержан мужчина с минами и взрывателем

14:32 17.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько мин и взрывное устройство обнаружено у задержанного мужчины на входе Курского вокзала в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах в пятницу.

«Несколько мин, взрыватели и одно взрывное устройство обнаружено у задержанного мужчины на Курском вокзале», — сказал собеседник агентства.

По его словам, территория вокзала в настоящий момент оцеплена, проводится проверка, устанавливается личность задержанного. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

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