На входе в Курский вокзал в Москве задержан мужчина с минами и взрывателем

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько мин и взрывное устройство обнаружено у задержанного мужчины на входе Курского вокзала в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах в пятницу.

«Несколько мин, взрыватели и одно взрывное устройство обнаружено у задержанного мужчины на Курском вокзале», — сказал собеседник агентства.

По его словам, территория вокзала в настоящий момент оцеплена, проводится проверка, устанавливается личность задержанного. На месте происшествия работают правоохранительные органы.