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НОВОСТИ

РФ представила резолюцию СБ ООН по расследованию диверсий на «Северных потоках»

08:30 18.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия представила в пятницу проект резолюции Совета Безопасности ООН по расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил в интервью американской радиостанции WBAI первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Несколько часов назад мы представили проект резолюции Совета Безопасности ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсий на „Северных потоках“, — сказал он.

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