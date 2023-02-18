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НОВОСТИ

Поврежденный корабль «Прогресс МС-21» отстыковался от МКС

08:40 18.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-21», у которого 11 февраля произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования, отстыковался от российского сегмента МКС, следует из трансляции Роскосмоса.

После отхода от модуля «Поиск» космонавты с помощью системы телеоператорного управления развернут корабль, чтобы сфотографировать место повреждения.

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