Поврежденный корабль «Прогресс МС-21» отстыковался от МКС
08:40 18.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-21», у которого 11 февраля произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования, отстыковался от российского сегмента МКС, следует из трансляции Роскосмоса.
После отхода от модуля «Поиск» космонавты с помощью системы телеоператорного управления развернут корабль, чтобы сфотографировать место повреждения.
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