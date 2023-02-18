Украина по указке США заблокировала переговоры с Россией — Захарова
08:50 18.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киевский режим под влиянием США заблокировал инициированные им же переговоры с Россией, заявила РБК официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв постоянного представителя КНР при ООН Чжана Цзюня к прекращению огня и мирным переговорам.
«Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал», — приводит слова дипломата газета.
Захарова также отметила, что Россия всегда выступала за диалог, но Украина еще в сентябре 2022 года заблокировала переговоры с Россией на законодательном уровне.
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