Украина по указке США заблокировала переговоры с Россией — Захарова

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим под влиянием США заблокировал инициированные им же переговоры с Россией, заявила РБК официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв постоянного представителя КНР при ООН Чжана Цзюня к прекращению огня и мирным переговорам.

«Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал», — приводит слова дипломата газета.

Захарова также отметила, что Россия всегда выступала за диалог, но Украина еще в сентябре 2022 года заблокировала переговоры с Россией на законодательном уровне.