Сеймур Херш считает «самоубийством» рассчитывать на «победу Украины»
09:00 18.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Надежды администрации США на «победу Украины» в конфликте с Россией являются «самоубийственными». Такое мнение выразил в пятницу американский журналист Сеймур Херш, ранее опубликовавший расследование о взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», в интервью порталу «Консорциум ньюс».
«Было бы самоубийственным думать, что можно выиграть эту войну, что Украина может выиграть эту войну. Там слишком много коррупции. Это было слишком опрометчивое решение. Нам надо было добиваться мира и какого-либо соглашения», — сказал он.
«Нам надо было заверить российские власти, что Украина не будет членом НАТО. Она все равно не смогла бы им стать из-за коррупции. Было сделано очень много ошибок. Невозможно поверить, каким недалеким было наше руководство. Они решили просто придерживаться курса на войну», — добавил он.
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