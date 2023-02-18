Нагиев отказался вести премию "Муз-ТВ 2023"
08:32 18.02.2023 Источник: НГ-Online
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев отказался проводить ежегодную церемонию награждения лучших музыкантов России «Муз-ТВ», которую до этого вел шесть лет. 17 февраля в своих соцсетях он опубликовал на эту тему видеообращение. «Я благодарю концерн Муз-тв за предложение провести в этом году церемонию награждения. Спасибо большое за доверие, видимо, в этот раз — нет», — сказал Нагиев.
Также он заявил, что обязательно настанет время, когда можно будет наградить «действительно лучших музыкантов». «А пока, как говорил мой дед: «Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках», — такими словами Нагиев закончил свое обращение.
Это не первый отказ шоумена от работы в последнее время. Ранее он отказался вести программы «Голос» и «Голос 60+» на Первом канале, бессменным ведущим которых был на протяжении 10 лет. По словам главного музыкального продюсера телеканал Юрия Аксюты, Нагиев решил приостановить творческую деятельность.
Вера Цветкова
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