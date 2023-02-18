Археологи обнаружили шумерский храм и царский дворец возрастом 4,5 тыс. лет на юге Ирака
11:30 18.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Команда археологов из Британского музея обнаружила руины дворца шумерских царей и храм бога войны, охоты и земледелия Нинурты в провинции Ди-Кар на юге Ирака. Как говорится в сообщении, распространенном музеем в пятницу, возраст дворца оценивается по меньшей мере в 4,5 тыс. лет.
Находки удалось совершить в конце прошлого года на территории древнего шумерского города Гирсу, проект по исследованию которого совместно осуществляют Британский музей, американский Музей Гетти и власти Ирака. Открытие Гирсу французскими археологами в конце XIX века положило начало подробному изучению шумерской цивилизации, ее языка и письменности, сохранившихся в виде клинописных табличек из глины. В музее надеются, что новое открытие позволит существенно расширить представления о жизни шумеров, создавших одну из первых цивилизаций Древнего мира.
Исследователи смогли различить очертания древних строений благодаря подробной аэросъемке местности, которая осуществлялась с помощью беспилотников. На руинах дворца, исследование которых только начинается, уже обнаружено больше 200 табличек с записями, которые переданы в музей Багдада. Энинну — храм Нинурты, также известного как Нингирсу (покровитель города Гирсу), — ученые считают одним из самых важных религиозных сооружений древней Месопотамии, к которому могли совершаться массовые паломничества.
Шумерская цивилизация возникла на территории южной и центральной части современного Ирака (Месопотамии или Междуречья) около 6 тыс. лет назад. Шумеры были искусными земледельцами и первыми начали строить города, изобрели протописьменность, из которой затем выросла более сложная клинопись, имели богатую мифологию, включающую сюжет о всемирном потопе, и сложные своды законов.
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