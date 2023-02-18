Собянин: Уже весной от обновленного Южного речного вокзала вновь будут отходить прогулочные суда

11:10

В Москве почти завершился процесс масштабной реконструкции Южного речного вокзала и прилегающей к нему территории. По словам мэра Сергея Собянина, 2,5 года назад городские власти сумели вернуть к жизни Северный речной вокзал, который был восстановлен и теперь от него опять отходят круизные и прогулочные суда. Парке у вокзала стал любимым местом отдыха взрослых и детей. «Только за прошлый год вокзал принял более 2,6 млн гостей, - отметил градоначальник. - Этот успех вдохновил на возрождение Южного речного вокзала в Нагатинской пойме, который более 25 лет назад выпал из общественного пространства Москвы».

Реконструкция здания Южного речного вокзала стартовала в апреле 2021 года и сейчас процесс почти завершен. Прогулочные суда начнут отходить от него уже нынешней весной. Планируется, что вокзал будет одной из крупнейших остановок на регулярном водном маршруте Печатники - Автозаводский Мост. На набережной устроят пять причалов для судов разного класса - от небольших прогулочных трамвайчиков до круизных теплоходов. Посадка и высадка пассажиров будет проходить через павильоны оригинальной формы. Из-за обмеления специалисты должны будут провести очистку швартовой зоны от многолетних иловых отложений.

Также в здании откроют экспозицию Музея транспорта. «Со смотровой площадки на крыше можно будет любоваться видом на реку и расположенный по соседству парк развлечений «Остров мечты», - сообщил мэр.

В порядок приведут и набережную у вокзала: обновив асфальт, фонари и лестничные спуски. Перед зданием планируют создать комфортное общественное пространство для отдыха и ожидания судов - там высадят деревья и кустарники, разобьют цветники, организуют парковки такси, туристических автобусов и автомобилей, а у входа в вокзал разместят новые остановки общественного транспорта. Также, по словам мэра, Южный речной вокзал с «Островом мечты» свяжен удобный и безопасный пешеходный переход: «Все желающие смогут приехать в парк развлечений на электрических судах или после посещения аттракционов отправиться на прогулку по Москве-реке».