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НОВОСТИ

В России выявили 15 318 случаев заражения ковидом за сутки

12:30 18.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 15 318, летальных исходов из-за ковида — на 36. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 15 359 случаев заражения и 38 смертей, всего с начала пандемии — 22 152 402 и 395 763 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 11 439 против 11 245 днем ранее, до 21 495 493.

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