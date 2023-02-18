0
0
0
НОВОСТИ

Политика США в отношении Китая абсурдна, Вашингтон действует на грани истерии — Ван И

15:00 18.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И указал на абсурдность политики Вашингтона в отношении КНР, назвав недавние меры США по уничтожению китайского метеорологического аэростата «предистеричным состоянием». Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи в Мюнхене с министром иностранных дел Пакистана Билавалом Бхутто Зардари, передает в субботу агентство Синьхуа.

«Китайский беспилотный аэростат в силу форс-мажорных обстоятельств отклонился от курса и попал в воздушное пространство США, — приводит агентство слова китайского дипломата. — Американская сторона, пренебрегая фактами, злоупотребила военной силой. США отреагировали чересчур [бурно], устроив шумиху, — подобные предистеричные действия свидетельствуют, что Соединенные Штаты в отношении Китая руководствуются предрассудками и незнанием, которые уже доведены до стадии абсурда».

Как уточнил Ван И, Пекин потребовал от Вашингтона «проявить добрую волю» при урегулировании подобных проблем. Он напомнил, что в нештатных ситуациях следует проявлять хладнокровие и здравомыслие.

По словам главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, власти США «не должны повторять подобных абсурдных действий, обусловленных внутриполитическими мотивами».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 18.02.2023
В Москве выявили 2 854 случая заражения коронавирусом за сутки
0
187
13:00 18.02.2023
В Германии заморожены российские активы на 5,32 млрд евро — СМИ
0
272
12:30 18.02.2023
В России выявили 15 318 случаев заражения ковидом за сутки
0
277
12:00 18.02.2023
На разгерметизированном ранее «Прогрессе МС-21» не обнаружено визуальных повреждений
0
319
11:30 18.02.2023
Археологи обнаружили шумерский храм и царский дворец возрастом 4,5 тыс. лет на юге Ирака
0
396
11:10 18.02.2023
Собянин: Уже весной от обновленного Южного речного вокзала вновь будут отходить прогулочные суда
0
487
11:00 18.02.2023
Трамп намерен посетить штат Огайо, где сошел с рельсов поезд с химикатами
0
400
10:30 18.02.2023
Официальная делегация материкового Китая впервые за последние три года прибыла на Тайвань
0
437
10:00 18.02.2023
ВС США не обнаружили обломков воздушных объектов, сбитых над Аляской и озером Гурон
0
396
09:30 18.02.2023
ЕС направит гражданскую миссию из 100 человек в Армению — фон дер Ляйен
0
454

Возврат к списку