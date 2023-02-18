Политика США в отношении Китая абсурдна, Вашингтон действует на грани истерии — Ван И

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И указал на абсурдность политики Вашингтона в отношении КНР, назвав недавние меры США по уничтожению китайского метеорологического аэростата «предистеричным состоянием». Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи в Мюнхене с министром иностранных дел Пакистана Билавалом Бхутто Зардари, передает в субботу агентство Синьхуа.

«Китайский беспилотный аэростат в силу форс-мажорных обстоятельств отклонился от курса и попал в воздушное пространство США, — приводит агентство слова китайского дипломата. — Американская сторона, пренебрегая фактами, злоупотребила военной силой. США отреагировали чересчур [бурно], устроив шумиху, — подобные предистеричные действия свидетельствуют, что Соединенные Штаты в отношении Китая руководствуются предрассудками и незнанием, которые уже доведены до стадии абсурда».

Как уточнил Ван И, Пекин потребовал от Вашингтона «проявить добрую волю» при урегулировании подобных проблем. Он напомнил, что в нештатных ситуациях следует проявлять хладнокровие и здравомыслие.

По словам главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, власти США «не должны повторять подобных абсурдных действий, обусловленных внутриполитическими мотивами».