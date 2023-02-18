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Мэр Москвы Собянин: Почти 23 000 именных деревьев высадили москвичи в честь новорожденных

20:49 18.02.2023

Тысячи москвичей воспользовались возможностью посадить в парках именные деревья в честь рождения своих детей. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в специальном городском проекте «Наше дерево» принимают участие семьи, в которых детям еще не исполнилось три года. «Этот семейно-экологический проект стартовал 4 года назад. Благодаря ему в 27 парках Москвы уже высажено почти 23 тыс. именных деревьев», - сообщил градоначальник в Telegram-канале.

Подать заявку на высадку дерева может один из родителей ребенка, зарегистрированный в Москве. В нынешнем году заявки принимают до 25 апреля. 

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