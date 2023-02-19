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Боррель призывает отдать Украине «какие есть» боеприпасы из арсеналов стран ЕС

12:45 19.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экстренная встреча глав МИД и министров обороны стран ЕС пройдет 6–7 марта, чтобы скоординировать поставки дополнительных вооружений и боеприпасов Украине. Об этом заявил в воскресенье глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на конференции по безопасности в Мюнхене, подчеркнув, что страны Евросоюза должны сегодня поставить Украине все боеприпасы, которые у них есть.

«Мы должны быстро увеличить и ускорить военные поставки Украине. Украина находится в критической ситуации с точки зрения боеприпасов, эта проблема должна быть решена в течение недель. Она не может быть решена путем совместных закупок боеприпасов, поскольку любые заказы сейчас окажутся в конце длинного списка заказов, который страны ЕС уже разместили. Мы должны использовать то, что у нас есть, то, что есть у стран-членов, которые потом восполнят эти запасы за счет совместных поставок, — сказал Боррель. — Этим должны заниматься главы МИД и министры обороны. Экстренная встреча пройдет 6–7 марта, на ней мы предложим ускорить процесс, который уже идет».

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