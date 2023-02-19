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Главный дипломат ЕС применил слово «блицкриг» применительно к наращиванию производства оружия

12:55 19.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз должен начать технологический блицкриг в своей промышленности, чтобы обеспечить себя оружием. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене.

«Нам необходим технологический блицкриг в нашей промышленности, чтобы в среднесрочной перспективе обеспечить наши потребности в оружии и боеприпасах, — сказал Боррель. — В следующие 2 года страны ЕС намерены потратить дополнительно 70 млрд евро на оборону, только Франция увеличит оборонные расходы на 40%, Польша удвоит их».

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