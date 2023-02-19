Боррель уже «принял» Украину в европейскую семью, «поскольку ее бомбят»
13:05 19.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Украина уже стала членом европейской семьи, ее частью, поскольку ее бомбят <…>. Теперь осталось просто институционализировать это решение», — сказал Боррель, не уточняя, когда это может произойти.
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