Боррель уже «принял» Украину в европейскую семью, «поскольку ее бомбят»

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина уже стала членом европейской семьи, осталось только институционализировать это решение. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая в воскресенье в Мюнхене на конференции по безопасности.

«Украина уже стала членом европейской семьи, ее частью, поскольку ее бомбят <…>. Теперь осталось просто институционализировать это решение», — сказал Боррель, не уточняя, когда это может произойти.