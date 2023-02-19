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Мэр Москвы Собянин: Участок МСД от Лухмановской улицы до улицы Покровской введут в эксплуатацию в сентябре

16:31 19.02.2023

Новый участок Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Лухмановской до улицы Покровской будет введен в эксплуатацию в сентябре 2023 года. По словам мэра Сергея Собянина, участок включает 4,7 км новых дорог, два путепровода, подземный пешеходный переход возле улицы Сочинской. «Работы завершены почти на 70%», - сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

По словам Собянина, строительство Московского скоростного диаметра состоит из нескольких этапов. Недавно был сдан еще один из участков магистрали от улицы Покровской до Зенинского шоссе.

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