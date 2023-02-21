Украина пока получила меньше половины средств, обещанных ей странами Запада — FT

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина пока что получила меньше половины от общего объема средств, которые западные страны обязались выделить ей в качестве финансовой помощи. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте британская газета «Файнэншл таймс» (Financial Times, FT) со ссылкой на выводы аналитиков Института мировой экономики в немецком Киле.

Согласно данным института, по состоянию на декабрь 2022 года Минфин Украины получил от западных союзников 31 млрд евро при том, что к тому моменту те обещали передать Киеву 64 млрд евро без учета военной помощи. Из 30 млрд евро, которые Украине обязались предоставить страны ЕС и Европейский инвестиционный банк, Киев получил пока лишь 12,5 млрд евро. Отмечается, что в ноябре Евросоюз пересмотрел структуру выплат, пообещав передать остающиеся средства в течение 2023 года — примерно по 1,5 млрд евро в месяц.

«Существует проблема с выплатами, которая состоит в том, что они меняются, задерживаются и нестабильны», — заявил изданию советник главы офиса президента Украины, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. По его словам, ситуация была особенно сложной этим летом, но должна начать улучшаться в этом году.

По словам сотрудника Института мировой экономики Кристофа Требеша, у ЕС ушло около полугода на то, чтобы решить все политические и юридические вопросы, необходимые для осуществления выплат. Он также обратил внимание на то, что страны Запада в 1990–1991 годах выделяли на финансирование войны в Персидском заливе существенно большие средства в пересчете на долю от их ВВП, чем в прошедшем году получила Украина.

«Файнэншл таймс» также приводит данные брюссельского аналитического центра Bruegel («Брейгель»), которые свидетельствуют о том, что страны ЕС с 2021 года выделили около 800 млрд евро на помощь домохозяйствам и местным компаниям на фоне энергетического кризиса. Это соответствует 7,2% их ВВП и примерно в 20 раз больше, чем было выделено Украине.