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НОВОСТИ

В России выявили 11 277 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 277, летальных исходов из-за ковида — на 38. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 12 076 случаев заражения и 30 смертей, всего с начала пандемии — 22 189 988 и 395 867 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 13 994 против 8 398 днем ранее, до 21 527 201.

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