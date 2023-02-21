Президент США: Запад не планировал нападать на Россию

20:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны не планировали нападать на Россию, они не стремятся установить контроль над ней или уничтожить ее. Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден, выступая в Варшаве.

«Я еще раз обращаюсь к российскому народу. США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее. Запад не планировал нападать на Россию», — сказал он.