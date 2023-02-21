На Москву и область идет серьезное похолодание - синоптики

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столбики термометров опустятся до минус 28 градусов в ночь на среду в отдельных районах Подмосковья, в самой столице прогнозируют до минус 21 градуса. Днем ожидаются морозы до 13 градусов, сообщил во вторник ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Москве в ближайшую ночь прогнозируется до минус 19-21 градуса, а по области, в пониженных местах — до минус 28 градусов. Это связано с тем, что перемещаются очень холодные воздушные массы с севера и наблюдается небольшая облачность, поэтому идет сочетание двух эффектов — выхолаживание подстилающей поверхности и адвекция (перемещение — прим. ТАСС) холода», — сказал он.

В среду днем прогнозируются морозы до 11-13 градусов в регионе. Такой температурный фон на 9 градусов ниже климатической нормы, отметил Вильфанд.