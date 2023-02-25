0
0
14
НОВОСТИ

Зеленский заявил о подготовке к захвату Крыма

08:30 25.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина готовится к военным шагам по захвату Крыма, заявил в пятницу украинский президент Владимир Зеленский.

"Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления разной категории и разного характера, отправляем людей на обучение, не только на Украине, вы знаете, на площадках других государств", - сказал Зеленский на пресс-конференции для СМИ, отвечая на вопрос о шансах захвата Крыма в этом году. При этом он не указал каких-либо сроков.

В ноябре 2022 года Зеленский в интервью британской газете Financial Times заявил, что "будет только за", если кто-то предложит Украине, как вернуть Крым "невоенным путем". Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Москва воспринимает заявление Зеленского как дискуссию об отчуждении территорий РФ, об этом не может быть и речи. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также заявил, что РФ на все попытки захватить Крым даст "моментальный и сокрушительный ответ".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:10 24.02.2023
Между Украиной и НАТО после окончания конфликта может быть заключено оборонное соглашение - СМИ
0
827
21:05 24.02.2023
В миссии Китая при ООН призвали РФ и Украину начать переговоры без предварительных условий
0
732
20:30 24.02.2023
Блинкен о предложениях КНР: Любое предложение, которое может способствовать установлению мира, стоит рассмотрения
0
713
20:10 24.02.2023
На авиабазу в Испании прибыли стратегические бомбардировщики ВВС США
0
794
19:50 24.02.2023
Украина получит от стран «семерки» 39 млрд долл помощи
0
740
19:30 24.02.2023
МИД РФ разделяет соображения Пекина по теме урегулирования на Украине
0
661
18:56 24.02.2023
Сергей Собянин: В 2022 году финансовую поддержку от города получили свыше 13 000 субъектов МСП столицы
0
714
18:40 24.02.2023
Мэр Собянин: Почти две трети москвичей предпочитают городской общественный транспорт для ежедневных поездок
0
680
17:35 24.02.2023
Лидеры G7 начали переговоры в онлайн-формате
0
773
17:30 24.02.2023
США вводят пошлину в 200% на изделия из алюминия, произведенные в РФ
0
803

Возврат к списку