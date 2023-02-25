Зеленский заявил о подготовке к захвату Крыма

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина готовится к военным шагам по захвату Крыма, заявил в пятницу украинский президент Владимир Зеленский.

"Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления разной категории и разного характера, отправляем людей на обучение, не только на Украине, вы знаете, на площадках других государств", - сказал Зеленский на пресс-конференции для СМИ, отвечая на вопрос о шансах захвата Крыма в этом году. При этом он не указал каких-либо сроков.

В ноябре 2022 года Зеленский в интервью британской газете Financial Times заявил, что "будет только за", если кто-то предложит Украине, как вернуть Крым "невоенным путем". Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Москва воспринимает заявление Зеленского как дискуссию об отчуждении территорий РФ, об этом не может быть и речи. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также заявил, что РФ на все попытки захватить Крым даст "моментальный и сокрушительный ответ".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.