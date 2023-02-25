Зеленский заявил о подготовке к захвату Крыма
08:30 25.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина готовится к военным шагам по захвату Крыма, заявил в пятницу украинский президент Владимир Зеленский.
"Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления разной категории и разного характера, отправляем людей на обучение, не только на Украине, вы знаете, на площадках других государств", - сказал Зеленский на пресс-конференции для СМИ, отвечая на вопрос о шансах захвата Крыма в этом году. При этом он не указал каких-либо сроков.
В ноябре 2022 года Зеленский в интервью британской газете Financial Times заявил, что "будет только за", если кто-то предложит Украине, как вернуть Крым "невоенным путем". Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Москва воспринимает заявление Зеленского как дискуссию об отчуждении территорий РФ, об этом не может быть и речи. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также заявил, что РФ на все попытки захватить Крым даст "моментальный и сокрушительный ответ".
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
НОВОСТИ
- 21:10 24.02.2023
- Между Украиной и НАТО после окончания конфликта может быть заключено оборонное соглашение - СМИ
- 21:05 24.02.2023
- В миссии Китая при ООН призвали РФ и Украину начать переговоры без предварительных условий
- 20:30 24.02.2023
- Блинкен о предложениях КНР: Любое предложение, которое может способствовать установлению мира, стоит рассмотрения
- 20:10 24.02.2023
- На авиабазу в Испании прибыли стратегические бомбардировщики ВВС США
- 19:50 24.02.2023
- Украина получит от стран «семерки» 39 млрд долл помощи
- 19:30 24.02.2023
- МИД РФ разделяет соображения Пекина по теме урегулирования на Украине
- 18:56 24.02.2023
- Сергей Собянин: В 2022 году финансовую поддержку от города получили свыше 13 000 субъектов МСП столицы
- 18:40 24.02.2023
- Мэр Собянин: Почти две трети москвичей предпочитают городской общественный транспорт для ежедневных поездок
- 17:35 24.02.2023
- Лидеры G7 начали переговоры в онлайн-формате
- 17:30 24.02.2023
- США вводят пошлину в 200% на изделия из алюминия, произведенные в РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать