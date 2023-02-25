В шести областях на востоке Украины объявлена воздушная тревога

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушная тревога объявлена в ночь на субботу в нескольких регионах на востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.