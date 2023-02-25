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Байден заявил, что намерен участвовать в выборах 2024 года, но «еще надо много сделать»

09:00 25.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден заявил, что намеревается участвовать в выборах главы государства в 2024 году, но до начала кампании еще многое предстоит сделать. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Эй-би-си, которое было показано в эфире в пятницу.

По словам Байдена, он «намерен участвовать» в следующих президентских выборах. «Но перед тем как начать кампанию, мне в ближайшее время предстоит завершить еще много дел», — подчеркнул он.

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