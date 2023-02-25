Мэр Собянин: Производство медицинского оборудования в столице в 2022 году выросло почти на треть
09:05 25.02.2023
В Москве более 200 предприятий занимаются выпуском изделий медицинского назначения и лекарственных препаратов. По словам мэра столицы РФ Сергея Собянина, в прошлом году объемы производства медицинского оборудования выросли почти на 30%.
«В частности, вдвое увеличилось производство медицинской мебели», - сообщил в своем Telegram-канале градоначальник.
По информации мэра, городские власти предоставляют предприятиям поддержку в разных форматах: в виде субсидий, льготных кредитов и займов. В частности, компания «Медицинофф» получила компенсации в счет покупки оборудования для производства мебели.
Кроме того, с городскими компаниями заключаются офсетные контракты, в рамках которых в Москве открываются новые предприятия, которым гарантированы заказы продукции со стороны столичных властей. С 2017 года были подписаны шесть договоров на поставку столице лекарств, медицинских изделий и продукции для молочных кухонь.
«Создаем благоприятный инвестиционный климат и развитую инфраструктуру, - отмечает Собянин. - Так, резиденты технопарка «Строгино» выпускают уникальные препараты. Компания «Пептоген» - для лечения инсульта, «АЗТ ФАРМА К.Б.» - для терапии ВИЧ. Кроме того, создаем большой фармацевтический кластер на базе особой экономической зоны «Технополис «Москва». Он уже объединил девять разработчиков и производителей лекарств».
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