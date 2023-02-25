Россия не только расширила выпуск своего оружия, но и неплохо изучила вражеское — Медведев

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не только нарастила производство своего вооружения, но и неплохо изучила вражеское оружие, узнав для себя много полезного, рассказал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала «Национальная оборона», опубликованной в субботу.

Как отметил политик, смешно было слышать из Киева рассуждения о том, что в России «кончились ракеты» или «остановилось производство». Он добавил, что реальность убедила в обратном, так что представители украинских властей «до сих пор не могут отойти от шока».

«Мы не просто расширяем производство, но и внедряем новейшие технологии, совершенствуем их в буквальном смысле „на марше“. Неплохо, кстати, изучили и вражеское вооружение, которое взяли в виде трофеев и разобрали по винтику в наших военных конструкторских бюро. Извлекли для себя много полезного — опыт противника обратили себе на пользу», — поделился замглавы Совбеза РФ.