Россия не только расширила выпуск своего оружия, но и неплохо изучила вражеское — Медведев
15:00 25.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не только нарастила производство своего вооружения, но и неплохо изучила вражеское оружие, узнав для себя много полезного, рассказал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала «Национальная оборона», опубликованной в субботу.
Как отметил политик, смешно было слышать из Киева рассуждения о том, что в России «кончились ракеты» или «остановилось производство». Он добавил, что реальность убедила в обратном, так что представители украинских властей «до сих пор не могут отойти от шока».
«Мы не просто расширяем производство, но и внедряем новейшие технологии, совершенствуем их в буквальном смысле „на марше“. Неплохо, кстати, изучили и вражеское вооружение, которое взяли в виде трофеев и разобрали по винтику в наших военных конструкторских бюро. Извлекли для себя много полезного — опыт противника обратили себе на пользу», — поделился замглавы Совбеза РФ.
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