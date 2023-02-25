В Москве выявили 1 705 случаев заражения коронавирусом за сутки
16:00 25.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 705 против 2 250 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 413 246 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни за сутки возросло на 13, против 10 днем ранее, до 48 170. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 490 до 3 213 788.
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