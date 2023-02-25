ВС РФ сбили за сутки три украинских самолета
17:30 25.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы России за последние сутки сбили три самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один был сбит средствами противовоздушной обороны, а еще два — истребительной авиацией ВКС РФ. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Розовка и Димитров Донецкой Народной Республики сбиты самолеты Су-24 и МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит украинский самолет Су-25», — заявил Конашенков. Также, по его словам, за сутки были уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, два снаряда РСЗО HIMARS и три баллистические ракеты «Точка-У».
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