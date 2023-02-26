Собянин назвал показавшие в 2022 году наибольший рост отрасли столичной экономики

16:50

Наибольший рост в Москве в 2022 году был достигнут в обрабатывающей промышленности, строительстве и секторе информационных технологий. По словам мэра Сергея Собянина, показали производители смогли выстроить новые технологические процессы, открыть альтернативные рынки сбыта и локализовать выпуск наиболее востребованных товаров. «По сравнению с 2021 годом: объемы производства обрабатывающей промышленности увеличились на 10,2%; объем строительных работ вырос на 13,4%; выручка московских ИТ-компаний стала больше на 17,5%», - отметил градоначальник в своем Telegram-канале.

Развитию способствовала что специальная дополнительная антикризисная помощь городских властей, включающая более 80 системных, регуляторных и финансовых мер для бизнеса и граждан объемом более 100 млрд руб. В пакет поддержки бизнеса в Москве включены льготные кредиты на инвестиционные проекты, отсрочки по аренде, гранты, субсидии и другие подобные меры.