Медведев назвал две точки невозврата в обострении отношений РФ с Западом
11:00 27.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал точками невозврата поддержанную Западом агрессию Грузии против Южной Осетии в 2008 году и нежелание признавать итоги референдума в Крыму в 2014-м.
«Точками невозврата можно считать две даты. Первая — осень 2008 года, когда западный мир поддержал агрессию Грузии против осетинского народа», — написал политик в статье для «Известий». Он подчеркнул, что «агрессору тогда был дан быстрый и твердый отпор».
Вторая поворотная точка, указал Медведев, — «весна 2014 года, когда свою волю на законном референдуме высказал народ Крыма, навсегда вернувшись на историческую родину». «У западного мира это вызвало бешеную, бессильную истерику, которая длится до сих пор», — отметил замглавы Совбеза.
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