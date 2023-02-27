Собянин: В 2022 году объем грантов для НКО был увеличен в 1,5 раза

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В 2022 году объем грантов для некоммерческих организаций в Москве вырос в 1,5 раза, а в 2023 году финансы на выполнение полезных для горожан проектов уже смогли получить 227 НКО. По словам мэра столицы РФ Сергея Собянина, некоммерческие организации стали надежным партнером городских властей при решении множества больших и малых проблем, с которыми сталкиваются жители мегаполиса. «Мы активно поддерживаем некоммерческие организации в их стремлении делать добро, и одной из самых востребованных форм поддержки являются гранты мэра Москвы на реализацию социально значимых проектов, – сообщил градоначальник в своем блоге. – С 2002 года город поддержал около 3,2 тыс. инициатив, участниками которых стали более 9 млн москвичей. В 2022 году мы в 1,5 раза увеличили объем финансирования – с 400 млн до 600 млн руб.».

Как отмечает глава города, НКО, которые были зарегистрированы более года назад, могут получить на выполнение своих проектов до 5 млн руб., а те, что действуют от шести месяцев до года, – до 500 тыс. руб.

По словам Собянина, на конкурс грантов поступили 923 заявки в 12 номинациях, финансы получат 227 НКО. При чем 92 из них впервые воспользуются грантовой поддержкой. Выделение финансов позволит реализовать в Москве 56 молодежных инициатив.