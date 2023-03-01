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Вучич помнит, что Россия спасла Сербию от клейма народа, совершившего геноцид

10:20 01.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич не забывает 2015 год, когда Россия спасла сербов от клейма народа, совершившего геноцид. Об этом глава государства заявил во вторник в эфире национального телевидения РТС.

«Я помню 2015 год, когда Российская Федерация помогла нам в одном очень важном вопросе. <…> Я не забуду 2015 год, когда я лично позвонил [президенту России Владимиру] Путину и попросил помочь нам в ООН, и он это сделал. Поэтому сегодня на нас нет клейма геноцидного народа, иначе мы бы были в ООН обозначены как такой народ», — сказал Вучич.

Во время войны 1992–1995 гг. Сребреницу заняли боснийские мусульмане, которые, по некоторым данным, уничтожили там несколько тысяч сербов. В 1993 году Совет Безопасности ООН объявил город демилитаризованной зоной, но миротворцы не разоружили бошняков. В 1995 году туда вошли войска Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича, организовавшего вывоз мусульман. По информации западных СМИ, это сопровождалось массовыми расстрелами, в результате которых были убиты до 8 тыс. бошняков. Ряд историков полагает, что эти сообщения были фальсифицированы с целью оправдать интервенцию НАТО.

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