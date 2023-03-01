Путин и Собянин открыли движение по всей Большой кольцевой линии метро
13:42 01.03.2023
В Москве открыто движение по всей протяженности Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. В церемонии запуска участвовали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Кольцо замкнулось после введения в эксплуатацию девяти последних станций БКЛ: «Марьиной рощи», «Рижской», «Сокольников», «Текстильщиков», «Печатников», «Нагатинского затона», «Кленового бульвара», «Каширской» и «Варшавской».
Сооружение БКЛ - крупнейший в России и один из масштабнейших в мире проектов метростроения. Новая кольцевая объединяет 70 км линий, 31 станцию и три электродепо. По протяженности они опередила Вторую кольцевую линию метро Пектина (57 км). Протяженность старой Кольцевой линии метро всего 19,4 км, она в 3,5 раза короче БКЛ.
«Сегодня мы открываем девять станций Большой кольцевой линии московского метро, - заявил президент РФ. - Это был завершающий этап масштабного строительства. Сергей Семенович мне неоднократно докладывал о том, как эта стройка идет. Теперь новая кольцевая линия полностью введена в строй, и она стала доступна для поездок по всей протяженности. Я поздравляю москвичей и жителей Московской области с этим замечательным событием».
Сергей Собянин назвал открытие движения по всей БКЛ историческим событием для метрополитена, транспортной системы мегаполиса и для всей Москвы. «Это самый большой и трудный проект за всю историю метростроения, это новое сердце транспортной системы Москвы, которое объединяет и МЦД, и МЦК, и линии метро в единую транспортную систему, и позволяет присоединять новые линии метро, создавая будущее транспортной системы, - отметил градоначальник. - Это, конечно, огромный и важный проект».
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