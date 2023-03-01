Войска РФ уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ на купянском направлении
15:12 01.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западная группировка российских войск поразила подразделения противника на купянском направлении, уничтожено три диверсионно-разведывательные группы, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 90 военных. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На купянском направлении ударами штурмовой, армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем Западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная и Синьковка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — заявил Конашенков.
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