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В России в ближайшие три года построят 51 дом престарелых — Минтруд

15:32 01.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реализация проекта по строительству домов престарелых в России за последние годы позволила ввести в строй 38 таких объектов, в ближайшие три года планируется построить еще 51. Об этом сообщил в среду министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«Прекрасно понимаем, что не всегда есть возможность обеспечить мерами социальной поддержки граждан на дому. Именно поэтому 3-4 года назад была начата работа по строительству домов престарелых. У нас объем финансирования постепенно возрастает, мы в этом году вышли на сумму 10 млрд рублей, следующий период [будет] еще чуть больше. Это позволяет нам строить новые дома. И в ближайшие три года с учетом того, что объем финансовый чуть увеличился, мы планируем построить еще 51 такой объект с общей коечной мощностью 6 324 места», — рассказал министр.

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