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НОВОСТИ

Курорт Сбера «Манжерок» на Алтае создаст 2 тысячи новых рабочих мест

16:02 01.03.2023

В ходе Красноярского экономического форума председатель совета директоров курорта «Манжерок» Иван Морозов рассказал о развитии курорта «Манжерок» как туристического кластера. Его выступление состоялось в рамках круглого стола «Туризм как драйвер развития региональной экономики».

«Манжерок – один из ярких примеров успешного комплексного развития территории, где образующую роль играет инвестор – Сбербанк, который практически с нуля развивает успешную туристическую территорию. Это уникальный проект, реализацией которого сегодня занимается команда с «олимпийским» опытом. Курорт, по сути, прошел долгий путь становления от проблемного актива с нестабильными финансовыми показателями до лидера российского туризма, где сегодня используется принцип круглогодичного использования территории. Если летом мы говорим о пешем туризме, активном отдыхе и байк-парке, то зимой это 22 км горнолыжных трасс, 3 подъемника и современная система оснежения. В ближайшей перспективе общая протяженность трасс увеличится в разы и составит 67 км. Помимо туристической составляющей, у курорта «Манжерок» весомая роль в локальной экономике региона. Сегодня курорт выступает драйвером экономики и влияет на социально-экономическое развитие всего Сибирского федерального округа», – подчеркнул Иван Морозов.

Эксперт также добавил, что «Манжерок» является самым крупным работодателем Республики Алтай, где с вводом в эксплуатацию пятизвездочного отеля будет создано более 2 тыс. рабочих мест.

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