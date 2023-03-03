В нападении на Брянскую область участвовали две украинские диверсионные группы — власти
11:05 03.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Две украинские диверсионно-разведывательные группы напали накануне на два населенных пункта в приграничном районе Брянской области. Об этом в пятницу корр. ТАСС сообщил глава Нового Ропска Николай Самусев.
«С утра вчера прошла информация, что в Любечане вошла ДРГ. Мы услышали стрельбу в районе 8 часов, но толком никто не мог понять, что это такое. Позже из Сушан пришла информация, что там тоже ходят вооруженные люди с желтыми повязками. Это [были] разные группы. Мы сообщили пограничникам, а дальше началась уже не наша работа», — рассказал собеседник агентства.
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