В нападении на Брянскую область участвовали две украинские диверсионные группы — власти

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две украинские диверсионно-разведывательные группы напали накануне на два населенных пункта в приграничном районе Брянской области. Об этом в пятницу корр. ТАСС сообщил глава Нового Ропска Николай Самусев.

«С утра вчера прошла информация, что в Любечане вошла ДРГ. Мы услышали стрельбу в районе 8 часов, но толком никто не мог понять, что это такое. Позже из Сушан пришла информация, что там тоже ходят вооруженные люди с желтыми повязками. Это [были] разные группы. Мы сообщили пограничникам, а дальше началась уже не наша работа», — рассказал собеседник агентства.