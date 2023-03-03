Теракт в Брянской области будет разбираться — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Теракт, произошедший 2 марта в Брянской области, будет разбираться, а меры, необходимые для предотвращения подобного в будущем, будут приняты. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Разумеется, будет разбираться вчерашний теракт, будут приниматься меры по недопущению в будущем подобных событий», — сказал представитель Кремля.